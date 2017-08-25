Поведение РФ подрывает безопасность в Европе - Столтенберг
НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но ее "агрессивное поведение подрывает доверие, стабильность и безопасность в Европе". Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.
Генсек подчеркнул, что Россия аннексировала Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.
"Это конфликт, в ходе которого были убиты около 10 тысяч украинцев", - добавил Столтенберг.
У НАТО сейчас двуединый подход к России - оборона и диалог, сказал генсек Альянса.
НАТО продолжает стремиться к более конструктивным и предсказуемым отношениям с Россией, чтобы сохранить мир и побудить Россию действовать в рамках норм и правил международного сообщества, отметил Столтенберг.
22 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что международному сообществу необходимо продолжать оказывать дипломатическое давление на РФ ради принуждения ее к выполнению минских соглашений.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
22:38
-
вчера
10:30
-
23.08.17
15:30
-
23.08.17
19:26
-
23.08.17
19:16
Новости партнеров
- 28477
- 28213
- 24687
- 15398
- 13482