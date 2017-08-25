Поведение РФ подрывает безопасность в Европе - Столтенберг

У НАТО сейчас двуединый подход к России - оборона и диалог, сказал генсек альянса

НАТО не стремится к конфронтации с Россией, но ее "агрессивное поведение подрывает доверие, стабильность и безопасность в Европе". Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает Deutsche Welle.

Генсек подчеркнул, что Россия аннексировала Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины.

"Это конфликт, в ходе которого были убиты около 10 тысяч украинцев", - добавил Столтенберг.

У НАТО сейчас двуединый подход к России - оборона и диалог, сказал генсек Альянса.

НАТО продолжает стремиться к более конструктивным и предсказуемым отношениям с Россией, чтобы сохранить мир и побудить Россию действовать в рамках норм и правил международного сообщества, отметил Столтенберг.

22 августа глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что международному сообществу необходимо продолжать оказывать дипломатическое давление на РФ ради принуждения ее к выполнению минских соглашений.

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