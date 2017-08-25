Взрыв на Грушевского: уже есть подозреваемые - Луценко

До понедельника в производстве ГПУ появится правильная классификация происшествия на улице Грушевского в День Независимости

Юрий Луценко





Генпрокурор рассказал также, что взрывное устройство было брошено в авто с военнослужащими Вооруженных сил Украины, однако оно отскочило от машины и тяжело ранило гражданских лиц.



Луценко уточнил, что до понедельника в производстве появится правильная классификация.



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По делу о взрыве в Киеве на улице Грушевского уже есть подозреваемые. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Espreso Генпрокурор рассказал также, что взрывное устройство было брошено в авто с военнослужащими Вооруженных сил Украины, однако оно отскочило от машины и тяжело ранило гражданских лиц.Луценко уточнил, что до понедельника в производстве появится правильная классификация.Ранее сегодня сообщалось , что раненые в результате взрыва светошумовой гранаты на улице Грушевского в Киеве - это жена и теща Героя Украины и участника АТО Валерия Чибинеева. Ранен был также его друг, офицер 79-й бригады. Все они приехали в Киев на празднование Дня Независимости.Президент Петр Порошенко наградил медалью За спасенную жизнь военнослужащего Национальной гвардии Украины Сергея Добровольского, который оказал первую медицинскую помощь женщине, пострадавшей от взрыва.

ЛIГАБiзнесIнформ

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