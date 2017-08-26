Ватикан напомнил Путину об ответственности за мир в Украине

Госсекретарь Ватикана заявил, что украинский вопрос вызывает "большую обеспокоенность" в Ватикане, а Москва несет ответственность за мир в регионе

После визита в Россию госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что именно на Москве лежит ответственность за мир в ряде регионов мира, передает Deutsche Welle.

Россия "несет большую ответственность за возобновление мира", заявил он.

Госсекретарь Ватикана сообщил, что украинский вопрос вызывает "большую обеспокоенность" в Ватикане.

"Прежде всего, Святой Престол настаивает на решение гуманитарных аспектов, начиная с важной инициативы Папы в Украине...Одной из тем является освобождение пленных", - подчеркнул он.

Паролин считает, что российские власти должны поставить интересы мира над всеми другими. Он сообщил, что именно об этом говорит на встрече с главой РФ Владимиром Путиным. По словам госсекретаря Ватикана, это общение было очень конструктивным.

Паролин также провел встречу с патриархом РПЦ Кириллом, по результатам которой заявил о "новой атмосфере между российской православной и католической церквями".

Читайте также: Папа Римский призвал к миру в Украине

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.