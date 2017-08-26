Ватикан напомнил Путину об ответственности за мир в Украине
После визита в Россию госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что именно на Москве лежит ответственность за мир в ряде регионов мира, передает Deutsche Welle.
Россия "несет большую ответственность за возобновление мира", заявил он.
Госсекретарь Ватикана сообщил, что украинский вопрос вызывает "большую обеспокоенность" в Ватикане.
"Прежде всего, Святой Престол настаивает на решение гуманитарных аспектов, начиная с важной инициативы Папы в Украине...Одной из тем является освобождение пленных", - подчеркнул он.
Паролин считает, что российские власти должны поставить интересы мира над всеми другими. Он сообщил, что именно об этом говорит на встрече с главой РФ Владимиром Путиным. По словам госсекретаря Ватикана, это общение было очень конструктивным.
Паролин также провел встречу с патриархом РПЦ Кириллом, по результатам которой заявил о "новой атмосфере между российской православной и католической церквями".
Читайте также: Папа Римский призвал к миру в Украине
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
15:50
-
вчера
15:09
-
вчера
14:44
-
вчера
11:55
-
24.08.17
22:38
Новости партнеров
- 29483
- 29397
- 26052
- 15046
- 11303