В Крыму оккупанты по тревоге привели в боеготовность силы ПВО

В пресс-службе Южного военного округа РФ отметили, что в ходе проверки установят, насколько подготовлена авиатехника, летчики и наземные специалисты

В Крыму российские оккупанты подняли по тревоге всю авиацию. Об этом сообщает рупор кремлевской пропаганды РИА Новости.

Начальник пресс-службы Южного военного округа ВС РФ Вадим Астафьев отметил, что объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЮВО привели в полную боеготовность в ходе проверки.

"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крым", - сказал он.

Проверка проводится по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова. В ходе проверки планируют оценить, как подготовлена авиатехника, летчики и наземные специалисты.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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