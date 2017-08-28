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В Луганской области на растяжке подорвался местный житель

28.08.2017 14:30
Трагедия произошла из-за отсутствия предупредительных знаков об участках минных заграждений
В Луганской области на растяжке подорвался местный житель
Фото: ЕРА

В районе временно оккупированного села Красный Яр Луганской области местный житель подорвался на растяжке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Согласно сообщению, трагедия произошла из-за отсутствия предупредительных знаков и неосведомленности местного населения об участках минных заграждений у реки Северский Донец. 

22 августа на мине подорвались двое мирных жителей Березового Донецкой области.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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