В Луганской области на растяжке подорвался местный житель
28.08.2017 14:30
Трагедия произошла из-за отсутствия предупредительных знаков об участках минных заграждений
Фото: ЕРА
В районе временно оккупированного села Красный Яр Луганской области местный житель подорвался на растяжке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Согласно сообщению, трагедия произошла из-за отсутствия предупредительных знаков и неосведомленности местного населения об участках минных заграждений у реки Северский Донец.
22 августа на мине подорвались двое мирных жителей Березового Донецкой области.
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