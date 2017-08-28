Порошенко в Покровске: Наша цель - мир в Донбассе

Президент Петр Порошенко заявил, что в Донецкой области планируется открытие новых украинских школ

Украина сможет обеспечить мир в Донбассе. Об этом заявил сегодня на открытии школы в Покровске Донецкой области президент Петр Порошенко.

"В 2018 году 520 млн грн будут выделены из госбюджета на повышение квалификации учителей первых классов. Несмотря на российскую военную агрессию, мы и в дальнейшем шаг за шагом продолжим развитие мирной жизни на территории Донбасса", - сказал Порошенко.

По его словам, в Донецкой области планируется открытие новых украинских школ и строительство дорог, которые были разрушены войной.

"Мы делаем все, чтобы вернуть Донбасс к мирной жизни. Наша цель - мир в Донбассе. Уверен в том, что мир, к которому стремятся все граждане Украины, особенно ценят тут, в Донбассе, нам удастся обеспечить. Нам нужно делать все, что от нас зависит, чтобы восстановить территориальную целостность", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что недавно вернулся из Счастья и Станицы Луганской, где была скоординирована деятельность постоянно действующей миссии ОБСЕ. "Потому что нас не устраивает, когда инспекторы ОБСЕ приехали в девять утра, в шесть уехали, а всю ночь (боевики, - ред.) обстреливают", - сказал он.

Президент напомнил, что Украина выступила с инициативой "школьного перемирия" - прекращения огня с 25 августа 2017 года.

"Стучу по дереву. Третьи сутки украинские Вооруженные Силы без боевых потерь, третьи сутки почти нет обстрелов из тяжелого вооружения. Я не очаровываюсь, лишь хочу подчеркнуть, что мы делаем для того, чтобы обеспечить мир", - отметил он.

Сегодня открылись три реконструированные школы в Покровске, Дружковке и Часовом Яру.

Читайте также: Порошенко: Украинцев пытаются деморализовать криками о "зраде"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.