США не раскрывают доказательства по МН17 - посол

По словам посла США в РФ Джона Теффта, спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представителей, и конгрессмены сочли их убедительными

США не раскрывают имеющиеся доказательства того, что малазийский Boeing в июле 2014 года был сбит в Донецкой области с подконтрольной боевикам территории, поскольку американские спецслужбы хотят сохранить в тайне свои источники информации. Об этом в интервью российской радиостанции Эхо Москвы сказал посол США в России Джон Теффт.

"Есть источники и методы, о которых они (руководители спецслужб - ред.) не будут рассказывать. И мне кажется, любая спецслужба не будет об этом рассказывать. После того, как вы раскроете, вы можете поставить под угрозу источник информации, и этого не будет никто делать, и россияне тоже этого не будут делать", - сказал он.

По словам Теффта, спецслужбы представили доказательства в Сенате и Палате представителей, и конгрессмены сочли их убедительными.

"Доказательства были представлены представителям народа США как в Сенате, так и в Палате, и практически единогласно проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. Я знаю от коллег, что доказательства убедительны", - отметил он.

Теффт напомнил, что расследование международной комиссии также подтвердило, что авиалайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса Бук, который Россия предоставила боевикам.

28 сентября 2016 года объединенная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года, заявила, что ракета ЗРК Бук, попавшая в самолет, была привезена из РФ и выпущена на территории, подконтрольной террористам. Бук совершил выстрел, после чего вернулся на территорию РФ.

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