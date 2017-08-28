Меркель и Макрон призвали Путина и Порошенко обеспечить перемирие

В заявлении канцлера ФРГ и президента Франции говорится, что достигнутое в Минске соглашение о прекращении огня в Донбассе "реализовано не полностью"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко полностью соблюдать их обязательства по прекращению огня в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении Меркель и Макрона, опубликованном на сайте немецкого правительства.

"После последнего телефонного разговора глав государств в нормандском формате 22 августа Франция и Германия обеспокоены тем, что ситуация с безопасностью на востоке Украины значительно не улучшилась", - сказано в сообщении.

В заявлении говорится, что достигнутое в Минске соглашение о прекращении огня в Донбассе "реализовано не полностью".

"По-прежнему фиксируются многочисленные нарушения перемирия, включая применение тяжелого вооружения. Миссия наблюдателей ОБСЕ продолжает сообщать об ограничениях свободы передвижения своих сотрудников, особенно в районах, не контролируемых правительством Украины", - говорится в тексте заявления.

"Мы настоятельно призываем президента Путина и президента Порошенко полностью соблюдать их обязательства, поддерживать публичное и ясное соблюдение прекращения огня и обеспечивать, чтобы соответствующие инструкции были направлены военным и местным силам", - заявили Меркель и Макрон.

Они также призвали к расширению сотрудничества в рамках СЦКК (Объединенного центра по контролю и координации) для решения текущих разногласий и обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа миссии наблюдателей ОБСЕ.

Согласно договоренностям трехсторонней контактной группы в Минске и нормандской четверки, с полуночи 25 августа в Донбассе должно было начаться перемирие.

Штаб АТО постоянно сообщает о нарушении боевиками перемирия. К примеру, в течение 28 августа боевики 10 раз обстреляли силы АТО. Ответный огонь не открывался.

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