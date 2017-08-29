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В оккупированном Луганске убили двоих так называемых депутатов

29.08.2017 03:28
Террористы сообщили, что убийство произошло ночью в частном доме
В оккупированном Луганске убили двоих так называемых депутатов
Главарь террористов ЛНР Игорь Плотницкий (фото - скриншот)

В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске убили двоих так называемых депутатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления террористов ЛНР.

Убийство произошло в частном доме в оккупированном городе в ночь с 26 на 27 августа.

Главарь боевиков террористической организации ЛНР назвал их имена: Анатолий Кривоносов и Инна Кузнецова.

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