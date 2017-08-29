В оккупированном Луганске убили двоих так называемых депутатов
29.08.2017 03:28
Террористы сообщили, что убийство произошло ночью в частном доме
Главарь террористов ЛНР Игорь Плотницкий (фото - скриншот)
В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске убили двоих так называемых депутатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления террористов ЛНР.
Убийство произошло в частном доме в оккупированном городе в ночь с 26 на 27 августа.
Главарь боевиков террористической организации ЛНР назвал их имена: Анатолий Кривоносов и Инна Кузнецова.
Читайте также: ФСБ использует беженцев для пополнения рядов боевиков - ГУР
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:35
-
вчера
19:13
-
вчера
18:21
-
вчера
17:32
-
вчера
16:56
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров