В оккупированном Луганске убили двоих так называемых депутатов

Террористы сообщили, что убийство произошло ночью в частном доме

В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске убили двоих так называемых депутатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления террористов ЛНР.

Убийство произошло в частном доме в оккупированном городе в ночь с 26 на 27 августа.



Главарь боевиков террористической организации ЛНР назвал их имена: Анатолий Кривоносов и Инна Кузнецова.



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