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МИД Болгарии назвал появление флага ДНР "неприятной историей"

29.08.2017 10:28
Глава МИД Болгарии прокомментировала инцидент с флагом террористической организации ДНР на торжествах по случаю годовщины битвы за гору Шипка
МИД Болгарии назвал появление флага ДНР "неприятной историей"
Фото: скриншот видео

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева назвала появление на торжествах по случаю годовщины битвы за гору Шипка флага боевиков террористической организации ДНР "неприятной историей". Об этом она сказала в эфире телеканала Nova TV, сообщает сайт правительства Болгарии.

"Это действительно неприятная история. У нас свободное государство, каждый имеет право на выражение собственного мнения. Но эта республика никем не признана", - отметила Захариева.

Глава МИД сказала, что особенно неприятен этот факт тем, что флаг непризнанной республики, который в будущем будет символом нарушения законов и угрозы стабильности и миру в Европе, принесли именно на торжества по случаю годовщины битвы за свободу и демократию.

"Да, это неприятная история, но она вылилась бы в скандал, если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий", - отметила Захариева.

Однако, по ее словам, в этом случае речь идет о гражданах, которые имеют право на выражение мнения.

Глава МИД уточнила, что видела флаг ДНР на мероприятии в соцсетях и некоторых СМИ.

Посольство Украины в Болгарии возмущено фактом того, что во время торжеств по случаю 140-летия битвы за гору Шипка был развернут флаг боевиков террористической организации ДНР.

Отметим, что 25 августа 2017 года на вершине горы Шипка проходили торжественные мероприятия по случаю 140-летия битвы за эту гору. Это ключевое событий русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в ходе которой победили российские и болгарские войска Во время пятидневного боя на Шипкинском перевале тогда погибли 3,1 тыс русских солдат, а также более 500 болгарских ополченцев.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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