МИД Болгарии назвал появление флага ДНР "неприятной историей"

Глава МИД Болгарии прокомментировала инцидент с флагом террористической организации ДНР на торжествах по случаю годовщины битвы за гору Шипка

Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева назвала появление на торжествах по случаю годовщины битвы за гору Шипка флага боевиков террористической организации ДНР "неприятной историей". Об этом она сказала в эфире телеканала Nova TV, сообщает сайт правительства Болгарии.

"Это действительно неприятная история. У нас свободное государство, каждый имеет право на выражение собственного мнения. Но эта республика никем не признана", - отметила Захариева.

Глава МИД сказала, что особенно неприятен этот факт тем, что флаг непризнанной республики, который в будущем будет символом нарушения законов и угрозы стабильности и миру в Европе, принесли именно на торжества по случаю годовщины битвы за свободу и демократию.

"Да, это неприятная история, но она вылилась бы в скандал, если бы флаг развернул какой-то государственный орган или госслужащий", - отметила Захариева.

Однако, по ее словам, в этом случае речь идет о гражданах, которые имеют право на выражение мнения.

Глава МИД уточнила, что видела флаг ДНР на мероприятии в соцсетях и некоторых СМИ.

Посольство Украины в Болгарии возмущено фактом того, что во время торжеств по случаю 140-летия битвы за гору Шипка был развернут флаг боевиков террористической организации ДНР.

Отметим, что 25 августа 2017 года на вершине горы Шипка проходили торжественные мероприятия по случаю 140-летия битвы за эту гору. Это ключевое событий русско-турецкой войны 1877-1878 годов, в ходе которой победили российские и болгарские войска Во время пятидневного боя на Шипкинском перевале тогда погибли 3,1 тыс русских солдат, а также более 500 болгарских ополченцев.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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