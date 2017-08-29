Гутерреш призвал стороны обеспечить перемирие в Донбассе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сторон конфликта в Донбассе прекратить огонь в связи с началом учебного года. Об этом говорится в заявлении главы организации, передает центр новостей ООН.
"Он (генеральный секретарь, - ред.) подчеркнул, что необходимо обеспечить стабильность режима прекращения огня, и призвал все стороны конфликта полностью соблюдать его положения - особенно в том, что касается защиты гражданского населения, которое более всего страдает от продолжающихся боевых действий", - озвучил заявление пресс-секретарь Гутерреша.
Глава ООН также поддерживает усилия ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и Нормандской четверки в поисках решения конфликта. Гутерреш также призвал все заинтересованные стороны работать в этом направлении.
12 августа 2017 года в управлении ООН по делам беженцев заявили, что больше полутора миллионов внутренних переселенцев в Украине терпят лишения и не могут найти жилье и работу.
Читайте также: Гутерреш извинился за недостаточную помощь переселенцам в Украине
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:45
-
10:25
-
10:05
-
вчера
19:35
-
вчера
19:13
Новости партнеров
- 34380
- 31036
- 20944
- 20844
- 18263