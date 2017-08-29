Гутерреш призвал стороны обеспечить перемирие в Донбассе

Глава ООН вновь заявил о поддержке усилий ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и Нормандской четверки по поиску взаимоприемлемого решения конфликта

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал сторон конфликта в Донбассе прекратить огонь в связи с началом учебного года. Об этом говорится в заявлении главы организации, передает центр новостей ООН.

"Он (генеральный секретарь, - ред.) подчеркнул, что необходимо обеспечить стабильность режима прекращения огня, и призвал все стороны конфликта полностью соблюдать его положения - особенно в том, что касается защиты гражданского населения, которое более всего страдает от продолжающихся боевых действий", - озвучил заявление пресс-секретарь Гутерреша.

Глава ООН также поддерживает усилия ОБСЕ, Трехсторонней контактной группы и Нормандской четверки в поисках решения конфликта. Гутерреш также призвал все заинтересованные стороны работать в этом направлении.

12 августа 2017 года в управлении ООН по делам беженцев заявили, что больше полутора миллионов внутренних переселенцев в Украине терпят лишения и не могут найти жилье и работу.

Читайте также: Гутерреш извинился за недостаточную помощь переселенцам в Украине

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.