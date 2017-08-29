Боевики в Донбассе запретили Свидетелей Иеговы

После запрета организации "Свидетелей Иеговы" в России кремлевские марионетки решили прекратить ее деятельность в оккупированном Донбассе

Боевики террористической организации ЛНР запретили деятельность организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщает сайт пророссийских наемников.

Террористы утверждают, что представители Свиделей Иеговы якобы работают "на СБУ и неонацистские группировки"

Боевики изъяли агитационные материалы, которые, по их утверждениям, содержат "нацистскую символику и атрибутику, а также листовки с призывами к сотрудничеству со спецслужбами Украины".

"Ранее данные агитационные листовки СБУ и Национального корпуса Азов были расклеены в Алчевске", - говорится в сообщении.

20 апреля Верховный суд РФ признал организацию "Свидетелей Иеговы" экстремистской, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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