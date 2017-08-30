Волкер: Русскоязычные страдают лишь на оккупированных территориях

Спецпредставитель США заявил, что, на самом деле, русскоязычные в Украине страдают только на оккупированных Россией территориях

Русскоязычные украинцы страдают только на территориях, подконтрольных России. Об этом заявил спецпредставитель США Курт Волкер, передает Deutsche Welle.

"И, честно говоря, единственная территория, где страдают русскоязычные жители, - это область под контролем российских сил", - сказал он.

Волкер сообщил, что во время встречи с российскими чиновниками "были затронуты и такие темы, по которым мы не сможем прийти к согласию".

Он высказал мнение, что в вопросе Донбасса "нужен свежий подход".

"Мы договорились подумать о сценариях обеспечения безопасности, а также поговорили о политическом процессе", - сказал он.

28 августа Волкер заявил, что Россия, вероятно, собирается смириться с санкциями и сохранить статус-кво в Донбассе.

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