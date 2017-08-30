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Турчинов: Законопроект по Донбассу могут внести в Раду в сентябре

30.08.2017 17:25
Глава СНБО сообщил, что законопроект о деоккупации Донбасса готов и консультации по нему завершатся до начала пленарных заседаний парламента
Турчинов: Законопроект по Донбассу могут внести в Раду в сентябре
Александр Турчинов

Консультации по проекту закона о деоккупации Донбасса будут завершены до начала пленарных заседаний парламента. В этом уверен секретарь СНБО Александр Турчинов, о чем он сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"Что касается проекта закона о деоккупации, он полностью готов. По решению СНБО, два месяца назад министерству иностранных дел поручено провести консультации с нашими партнерами. Я надеюсь, что до конца пленарных заседаний эти консультации будут завершены, и законопроект будет внесен президентом в парламент", - сказал он.

В пленарном режиме парламент начнет работу на следующей неделе, с 5 сентября.

8 августа начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил, что законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса не поступал в Минобороны, но тот вариант, который был опубликован в СМИ, требует серьезной доработки.

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