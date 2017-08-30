Турчинов: Законопроект по Донбассу могут внести в Раду в сентябре
Консультации по проекту закона о деоккупации Донбасса будут завершены до начала пленарных заседаний парламента. В этом уверен секретарь СНБО Александр Турчинов, о чем он сообщил сегодня журналистам, передает корреспондент LIGA.net.
"Что касается проекта закона о деоккупации, он полностью готов. По решению СНБО, два месяца назад министерству иностранных дел поручено провести консультации с нашими партнерами. Я надеюсь, что до конца пленарных заседаний эти консультации будут завершены, и законопроект будет внесен президентом в парламент", - сказал он.
В пленарном режиме парламент начнет работу на следующей неделе, с 5 сентября.
8 августа начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил, что законопроект о деоккупации и реинтеграции Донбасса не поступал в Минобороны, но тот вариант, который был опубликован в СМИ, требует серьезной доработки.
Читайте также: Деоккупация Крыма и Донбасса должна идти параллельно - Чубаров
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:07
-
15:05
-
16:31
-
15:52
-
10.08.17
19:50