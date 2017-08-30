ВСУ вошли в топ-30 лучших армий мира по версии Global Firepower
Международная компания Global Firepower, ежегодно составляющая рейтинг армий мира, в этом году отвела Вооруженным Силам Украины 30 место, сообщает пресс-служба Минобороны.
Таким образом, Украина заняла место между Швецией и Мьянмой. Первое место заняли США, второе - Россия.
В первую десятку лучших армий мира вошли Великобритания, Япония, Турция, Германия и Египет.
В целом рейтинг состоит из 133 стран. При его составлении учитываются 50 различных критериев.
Страны с ядерным арсеналом, а также страны-члены НАТО получали дополнительные баллы.
Ранее сегодня глава СНБО Александр Турчинов сообщил, что финансирование оборонного сектора в следующем году составит около 163 млрд гривень.
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