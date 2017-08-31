"Партнер только на словах": в МИД критикуют действия Беларуси

Елена Зеркаль подняла вопрос о необходимости добиваться от Беларуси того, что в интересах Украины, а не наоборот

Беларусь выступает партнером только на словах. Об этом в эфире 5 канала заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

"На самом деле по Беларуси, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас", - сказала она.



Зеркаль напомнила про вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО), уточнив, что это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в организацию. Она актуализировала вопрос о том, будем ли мы поддерживать вступление соседней страны в ВТО.



"И что будет, какие будут последствия этого вступления? Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси", - заявила она.

"На мой взгляд это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, потому что Беларусь, на словах, ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", - отметила дипломат.