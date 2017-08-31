"Партнер только на словах": в МИД критикуют действия Беларуси
Беларусь выступает партнером только на словах. Об этом в эфире 5 канала заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.
"На самом деле по Беларуси, мне кажется, гораздо больше вопросов, чем ответов сейчас", - сказала она.
Зеркаль напомнила про вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию (ВТО), уточнив, что это последняя страна Евроазиатского экономического союза, которая вступает в организацию. Она актуализировала вопрос о том, будем ли мы поддерживать вступление соседней страны в ВТО.
"И что будет, какие будут последствия этого вступления? Или мы все же будем смотреть на свои интересы, и навязывать уже Беларуси, через Беларусь ЕврАзЭС свои интересы, включая транзит, включая все запреты, включая все лицензии и все остальные вопросы, а также, конечно, решая вопросы и въезда граждан Украины, и безопасности граждан Украины в Беларуси", - заявила она.
"На мой взгляд это комплексный вопрос, и мы должны подходить к этому комплексно, потому что Беларусь, на словах, ведет себя как партнер, а на самом деле они ведут себя совсем по-другому", - отметила дипломат.
28 августа 2017 офицер запаса Игорь Гриб сообщил, что его 19-летнего сына Павла в Гомеле (Беларусь) похитилисотрудники ФСБ РФ. Украинский консул в Минске Александр Новоселов заявил, что в следственных изоляторах МВД Беларуси нет пропавшего на территории этой страны украинца.
По факту исчезновения Гриба было открыто уголовное производство.
Читайте также: Экс-замглавы СБУ: В Беларуси постоянно находится группа ФСБ
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
20:00
-
вчера
19:05
-
вчера
18:45
-
вчера
17:29
-
вчера
17:07
Новости партнеров
- 37631
- 17670
- 14459
- 13248
- 12129