Экс-глава луганской милиции: Ефремов угрожал мне "референдумом"

Бывший глава управления милиции Луганской области Владимир Гуславский дал показания в качестве свидетеля по делу экс-главы фракции Партии регионов

Свидетель, бывший руководитель областного управления милиции Владимир Гуславский, на допросе по делу экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова заявил, регионал угрожал ему проведением так называемого референдума весной 2014 года. Об этом сообщает ЛОТ.

Старобельский райсуд продолжил судебное заседание по делу Ефремова и допросил свидетеля Гуславского. Допрос продолжался семь часов.

Гуславский убежден, ключевую роль в захвате административных помещений играла организация Луганская гвардия, которой тогда руководил Александр Харитонов, ее палатка была установлена весной 2014 года возле здания Луганской ОГА.

"Жилье для этой организации было представлено по указанию Александра Сергеевича (Ефремова, - ред). Луганская гвардия после создания отрядов осуществляет захваты СБУ, областной государственной администрации, прокуратуры и УМВД. Впоследствии, вооружившись, они создают боевые уже отряды типа Призрак", - сказал Гуславский.

Он вспомнил и телефонный разговор с Ефремовым после задержания в Луганске депутата областного совета, регионала, причастного к созданию Луганской гвардии, Арсена Клинчаева: "Мне позвонил Александр Сергеевич Ефремов, был возмущен (задержанием Клинчаева, - ред.), говорил - депутаты областного совета соберут подписи о твоем отстранении. Что ты будешь делать, когда я проведу референдум, чем ты будешь заниматься потом?" - подчеркнул Гуславский.

По его словам, в то время противостоять захвату помещениям правоохранителям было очень сложно: из-за нехватки милиционеров, запрета парламентариев применять специальные средства

Старший группы прокуроров ГПУ по делу Ефремова Павел Кожуховский отметил: "Действительно, к нему (Гуславскому, - ред.) поступало много информации и о митингах, и захвате админзданий и о тех планах, которые собирались реализовывать относительно проведения референдума и отделения части территории от Украины".

Адвокаты Ефремова говорят, что предоставить конкретные факты причастности Ефремова к референдуму Гуславский не смог.

Адокат Евгений Солодко напомнил, что уже были заслушаны показания экс-руководителя областного управления СБУ.

Суд принял решение о допросе дополнительного свидетеля, который сможет подтвердить показания Гуславского, также запланирован и повторный допрос бывшего главы областного СБУ и его заместителя.

30 августа сообщалось, что запланированный допрос одного из ключевых свидетелей экс-заместителя командира роты Торнадо Николая вчера так и не состоялся.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Борисполь. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

1 августа Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Ефремову меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей - до 28 сентября. Генеральный прокурор Юрий Луценко уверен, что Ефремов лично причастен к разжиганию войны на востоке Украины.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.