Минск: Украина призвала 1 сентября соблюдать тишину

В Донбассе режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства

Украина призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. Об этом по итогам скайп-конференции трехсторонней контактной группы в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

"Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные - выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев. Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДЛО обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса - от линии соприкосновения до украинско-российской границы", - говорится в сообщении.

В ходе скайп-конференции отмечалось, что Украина последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа 2017 года.

"В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей. Свидетельством тому служит отсутствие соответствующих распоряжений: по информации СММ ОБСЕ, о призыве трехсторонней контактной группы к режиму тишины по случаю нового учебного года, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ", - отмечается в сообщении.

Согласно договоренностям трехсторонней контактной группы в Минске и нормандской четверки, с полуночи 25 августа в Донбассе должно было начаться перемирие.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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