Полковник Безъязыков в суде отверг обвинения в госизмене

Освобожденного после двухлетнего плена в ОРДЛО офицера ВСУ обвиняют в работе на подконтрольных Кремлю боевиков

Полковник Вооруженных Сил Украины Иван Безъязыков не признает себя виновным в госизмене и террористической деятельности на стороне боевиков гибридной армии России в Донбассе. Об этом он заявил сегодня, 1 сентября, в судебном заседании после того, как представитель прокуратуры зачитал обвинительный акт, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Я не признаю себя виновным и не понимаю, почему эти статьи мне инкриминируют", - сказал офицер.

Прокуратура обвиняет Безъязыкова в госизмене и участии в террористической деятельности.

По информации следствия, полковник попал в плен к террористам в августе 2014 года во время выполнения боевого задания в секторе Д.

Обвинение утверждает, что Безъязыков принял предложение генерал-майора ГРУ Генштаба РФ с позывным "Хмурый" и занял должность "замначальника первого отдела аналитической работы" так называемого разведуправления террористической организации ДНР.

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Как отмечает сторона обвинения, офицер в процессе работы на боевиков занимался сбором развединформации о составе и передвижении сил АТО, участвовал в информационных операциях против Украины.

Следующее судебное заседание по делу Безъязыкова запланировано на 15 сентября 2017 года на 11:00. Суд изучит письменные доказательства, а затем перейдет к допросу свидетелей.

В июле 2016 года Безъязыков был освобожден из плена подконтрольных Кремлю террористов. А уже в декабре его задержали по подозрению в государственной измене.

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