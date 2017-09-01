Укравтодор затянул с принятием антикоррупционной программы - НАПК

Если руководитель компании Славомир Новак не выполнит требование НАПК устранить это нарушение закона, его могут оштрафовать

Предписание и.о. главы Укравтодора Славомиру Новаку, внесенное в августе 2017-го Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции, связано с тем, что компания в установленные сроки не утвердила антикоррупционную программу. Об этом сообщил член НАПК Александр Скопич, которого цитирует пресс-служба агентства.

Чиновник отметил, что, в соответствии со ст. 19 закона о предотвращении коррупции, принятие антикоррупционных программ обязательно, в частности, в центральных органах исполнительной власти. При этом срок утверждения таких программ завершается ежегодно до 1 марта.

"По состоянию на 3 июля 2017 года антикоррупционные программы отдельных органов, в том числе и Укравтодора, на согласование в Национальное агентство не поступили", - подчеркнул Скопич.

Кроме того, компания проигнорировала запрос агентства и нарушила требования ст. 12 все того же закона о предотвращении коррупции. В итоге было принято решение о проведении НАПК внеплановых проверок в отношении данного юрлица.

По результатам проверки агентство вынесло предписание Новаку с требованием утвердить антикоррупционную программу Укравтодора на 2017 год и передать ее НАПК на согласование, предоставить информацию и документы на запрос ведомства от 5 июля 2017-го.

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Также НАПК требует провести служебное расследование по факту нарушения чиновниками Укравтодора требований ч. 1 ст. 19 вышеупомянутого закона и по его результатам привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

"Предписание Национального агентства обязательно к исполнению. За невыполнение предписания руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную статьей 188-46 КУоАП (штраф - ред.)", - отметил Скопич.

30 августа 2017 года сообщалось, что за шесть месяцев работы и.о. главы Укравтодора Новак получил 893,8 тысяч грн зарплаты.

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