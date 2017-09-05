Российские оккупанты начали военные учения в Крыму

В военных учениях принимают участие ракетные войска и артиллерия страны-агрессора России

На территории Крыма сегодня начались масштабные военные учения войск российских оккупантов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"На 19 полигонов Южного военного округа выведены более пяти тысяч артиллеристов вооруженных сил РФ - в Ростовской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Дагестане, Северной Осетии, Крыма, а также на территориях российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - отмечается в сообщении.

Обучение артиллеристов будет проходить в течение следующего месяца.

В пресс-службе Южного военного округа РФ отметили, что военные "освоят новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя".

Особое внимание якобы будет уделено тренировкам в системе разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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