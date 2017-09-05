Луценко поставил взяточников на счетчик: подробности новых дел

Число выявленных коррупционных преступлений, в том числе за взяточничество, можно будет отслеживать на онлайн-счетчике с сайта ГПУ

С 4 сентября на главной странице сайта Генпрокуратуры установлен счетчик, отражающий в режиме реального времени количество выявленных случаев взяточничества и других коррупционных преступлений, а также число переданных в суд соответствующих дел. Об этом у себя в Facebook сообщил глава ГПУ Юрий Луценко.

"Вчера, пока был в командировке в Николаеве, счетчик прокрутился на три позиции: на взятке в $7000 были задержаны председатель Гороховской РГА, председатель райсовета и начальник отдела Госгеокадастра Гороховского района Волынской области. Сегодня по состоянию на 13:00 счетчик показывает уже на девять больше", - пишет генпрокурор.

По данным Луценко, среди тех, кто увеличил цифру счетчика - депутаты поселкового и областного советов, а также двое чиновников КГГА - заведующий хозяйством КП Госпкомобслуживание и начальник Управления админхозобеспечения КГГА. "Последний задержан в рамках совместных с мэром Киева действий по противодействию коррупции", - добавил он.

Генпрокурор сообщил, что общая сумма взяток учтенных ГПУ взяточников за неполные два дня - 74 тыс грн и $10,5 тыс, а позднее резюмировал, что "за час добавился еще налоговик из Вышгорода - 10 тыс грн взятки".

В комментарии один из пользователей написал, что "без счетчика осужденных за взяточничество не впечатляет", на что получил ответ генпрокурора - "обратитесь за этим в суд".

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