USD:  25.81  26.25   EUR:  30.43  31.25  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В чем преимущество ВСУ перед войсками НАТО - мнение дипломата

05.09.2017 15:14
Разговорам о вступлении Украины в блок мешает дефицит согласия в Альянсе и политическая нерешительность членов, заявил посол при НАТО Вадим Пристайко
В чем преимущество ВСУ перед войсками НАТО - мнение дипломата

Вооруженные Силы Украины в войне против российских оккупантов и коллаборационистов получили серьезную закалку и значительный боевой опыт. Такие качества высоко оценивают в НАТО, заявил в Брюсселе руководитель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет Укринформ.

"Самое главное - психологическая готовность воевать... Это то, чего не хватает многим нациям. И они это осознают", - подчеркнул дипломат.

Пристайко отметил положительные оценки со стороны Альянса по реформам ВСУ и потенциалу украинской армии.

"Но есть еще и политические факторы, которые нужно признавать. И пока что политический баланс в признании со стороны Альянса Украины не позволяет принять решение (о вступлении в НАТО, - ред.) в пользу нашего государства", - отметил он.

По словам дипломата, недавно он обсудил эти вопросы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "НАТО - это консенсус идей. Политическая нерешительность пока что побеждает", - резюмировал он.

Читайте также: Ядерная КНДР и оккупированный Крым: добро пожаловать в мир силы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 