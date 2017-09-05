В чем преимущество ВСУ перед войсками НАТО - мнение дипломата
Вооруженные Силы Украины в войне против российских оккупантов и коллаборационистов получили серьезную закалку и значительный боевой опыт. Такие качества высоко оценивают в НАТО, заявил в Брюсселе руководитель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко, пишет Укринформ.
"Самое главное - психологическая готовность воевать... Это то, чего не хватает многим нациям. И они это осознают", - подчеркнул дипломат.
Пристайко отметил положительные оценки со стороны Альянса по реформам ВСУ и потенциалу украинской армии.
"Но есть еще и политические факторы, которые нужно признавать. И пока что политический баланс в признании со стороны Альянса Украины не позволяет принять решение (о вступлении в НАТО, - ред.) в пользу нашего государства", - отметил он.
По словам дипломата, недавно он обсудил эти вопросы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "НАТО - это консенсус идей. Политическая нерешительность пока что побеждает", - резюмировал он.
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