В Минобороны сообщили, когда и какую зимнюю форму получат военные

Стоимость зимнего комплекта для бойцов АТО составляет восемь тысяч гривень

Военнослужащие, выполняющие задачи в зоне АТО, получат новые комплекты зимней одежды до конца сентября 2017 года. Об этом заявил заместитель начальника центрального управления вещевого обеспечения тыла ВСУ Дмитрий Кузнецов сегодня на брифинге, сообщает Укринформ.

"По планам до конца сентября этого года мы завершим вещевое обеспечение ", - сказал Кузнецов.

На вопрос относительно имеющегося количества комплектов одежды Кузнецов сказал, что в этом году их количество увеличено на 20%.

"Это очень щепетильная информация, однако, могу отметить, что изготовлено более сотни тысяч комплектов. По сравнению с прошлым годом - это на 20% больше", - пояснил Кузнецов.

По его словам, весь личный состав до конца года получит новую зимнюю форму.

Кузнецов отметил, что стоимость зимнего комплекта составляет восемь тысяч гривень.

"Впервые в комплект одежды входят зимние куртки с улучшенным утеплением, флисовые куртки, зимние флисовые перчатки с замшевыми наладонниками, шарф "труба". Дополнительно были введены два комплекта зимнего белья, три пары зимней обуви с высокими берцами", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, срок эксплуатации зимней формы в пункте постоянной дислокации составляет три года.

В зоне АТО сроки эксплуатации не устанавливаются, в случае повреждения вещевого имущества при выполнении боевых задач оно заменяется.

Зимняя куртка данного комплекта может использоваться в температурном диапазоне от +10 до -30 градусов.

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