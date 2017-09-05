Рада одобрила возврат к 12-летнему обучению в школе

За закон об образовании в целом проголосовали 255 депутатов

Верховная Рада одобрила реформу образования. За закон об образовании 3491-д в целом проголосовали 255 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

В школы возвращается 12-летнее обучение. Финансирование системы образования будет на уровне 7% ВВП.

Предусмотрено, что органы власти создают условия для получения образования лицам с особыми или индивидуальными потребностями. При необходимости должны быть созданы инклюзивные или специальные группы и классы.

Школы, вузы, другие учреждения, которые получают публичное финансирование, должны публиковать на своих веб-сайтах информацию о получении и использовании средств.

Детские сады, школы, вузы финансируются за счет государственного и местного бюджетов, других источников, не запрещенных законом. Государство финансирует образование лиц с особыми потребностями.

По языковому вопросу депутаты сошлись на том, что представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным в дошкольных учреждениях и в начальной школе. Представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и в средней школе. На дальнейших стадиях обучения предусмотрена возможность изучения языка коренного народа или нацменьшинства как отдельного предмета.

Ранее сообщалось, что на утреннем заседании депутаты не нашли компромисса по языковому вопросу в законе об образовании.

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