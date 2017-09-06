В Минске рассмотрят формулу освобождения заложников: 87 на 309

В Минске обсудят освобождение заложников по формуле 87 на 309. Украина готова отдать 309 человек, которые не совершали тяжких преступлений

6 сентября трехсторонняя контактная группа в Минске обсудит подробности обмена заложниками. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире 5 канала.



309 человек, которых разыскивают террористы ДНР и ЛНР, могут обменять на 87 человек, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донбасса. Цифры могут меняться, отметил Тандит.



Конкретной даты возможного обмена пока нет.



По словам Тандита, террористам готовы отдать тех, кто не совершал тяжких преступлений и непосредственно имеют отношение к антитеррористической операции.

В заложниках у боевиков незаконных формирований на востоке Украины сейчас находятся 144 украинца.



Ранее боевики хотели освобождения 42 человек, не имеющих отношения к событиям в Донбассе.

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