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В парламенте обустроили экспозицию флага за 1,3 млн грн

06.09.2017 01:57
Экспозицию флага Украины в Верховной Раде обустроили за 1,3 млн грн по тендеру, в котором участвовала только одна фирма
В парламенте обустроили экспозицию флага за 1,3 млн грн
Фото: Андрій Парубій / Facebook

Верховная Рада потратила 1,3 млн гривень на обустройство стационарной экспозиции "Флаг Украины". Об этом сообщается в тендерной документации на сайте Prozorro.

Как пишет Украинская правда, за эту сумму деревянную экспозицию заменили на мраморную и перенесли с первого на второй этаж. Также на герб с позолотой потратили 18,1 тыс гривень.

В документации работы значились как "капитальный ремонт и реставрация".

В тендере участвовала только одна фирма - ООО "Строительно-реставрационная фирма "Возрождение". Ее владелец - Ярослав Граужис, который в шестом созыве был помощником депутата-регионала Юлии Ковалевой. 

Экспозицию 23 августа открыл спикер Верховной Рады Андрей Парубий. В ней представлен флаг Украины, который впервые внесли в зал 24 августа 1991 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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