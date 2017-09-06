Ил-76 под Луганском: главаря ЛНР будут судить на следующей неделе

Родственники погибших десантников просят у общественности поддержки - сетуют на затягивание процесса и опасаются, что судьи снова возьмут самоотвод

В следующий вторник, 12 сентября, в Бабушкинском районном суде Днепра состоится суд над главарем террористической организации ЛНР и двумя его пособниками по делу о сбитом в 2014 году под Луганским аэропортом Ил-76 с украинскими десантниками. Об этом сообщает агентство Радио Свобода.

Дело рассмотрит коллегия из трех судей - Натальи Карягиной, Ларисы Татарчук и Светланы Марущак.

Родственники погибших десантников призвали общественность и СМИ держать в поле внимания этот судебный процесс. "Нужна огласка и поддержка всех неравнодушных, потому что уже второй раз планируется самоотвод судей, что является фактически затягиванием дела", - заявила сестра одного из погибших военных.

20 июля в Днепре из-за самоотвода двух из трех судей не состоялось судебное заседание. Судья Элеонора Женеску мотивировала свое решение тем, что имеет на временно оккупированной территории Донбасса имущество, а судья Андрей Леонов - тем, что при автоматическом распределении этого дела учитывался один из бывших судей Бабушкинского суда, полномочия которого закончились более года назад.

В конце января 2017 года уголовное дело против главаря ЛНР Игоря Плотницкого и двоих боевиков (полевые командиры "батальонов" Андрей Патрушев и Александр Гуреев) было передано в суд. Во время расстрела Ил-76 Плотницкий был главарем НВФ Заря.

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В первые месяцы войны России против Украины, в 00:51 ночи 14 июня 2014 года при заходе на посадку в осажденном российско-террористическими вооруженными формированиями Луганском аэропорту был сбит военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных Сил ВСУ. Террористы попали по самолету из российского ПЗРК, после чего расстреляли подсвеченный ошибочным выстрелом тепловых ловушек транспортник из зенитной установки. Самолет разрушился в воздухе и упал на предпосадочной прямой в 15 км от торца взлетной полосы.

На борту самолета с бортовым номером 76777 были 49 военных - подкрепление защитникам аэропорта в составе 40 десантников 25-й бригады ВДВ (Днепр) и девять членов экипажа. Все они погибли при крушении.

На фоне общественного резонанса Главная военная прокуратура обвинила на то время начальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова в "служебной халатности", которая якобы и повлекла за собой трагедию. Расследование и судебный процесс затянулись более чем на год. Назарова приговорили к семи годам тюрьмы с сохранением воинского звания. Он отрицает свою вину. Министр обороны Степан Полторак заявил, что решение суда может не в лучшую сторону повлиять на мотивацию и боевой дух военнослужащих в зоне АТО.

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