Глава МИД ФРГ ратует за снятие санкций при устойчивом перемирии

Давайте добьемся перемирия и отвода вооружений в Донбассе, и тогда в качестве награды ЕС снимет санкции и поможет восстановить регион, сказал Габриэль

В министерстве иностранных дел Германии предложили ослабить или снять санкции Евросоюза против России еще до того, как государство-оккупант выполнит минские договоренности. Об этом в своем выступлении на форуме Социал-демократической партии ФРГ говорил глава немецкого МИД Зигмар Габриэль, пишет местный ресурс Tagesspiegel.

Так как выполнение достигнутых в Минске соглашений "все равно займет много времени", а президент РФ Владимир Путин предложил внести проект резолюции ООН о миротворцах на линии разграничения в Донбассе, санкции необязательно нужно увязывать с полным выполнением мирного соглашения, считает дипломат.

"Нет смысла ждать, что как вы (стороны конфликта, - ред.) это сделаете (выполните минские соглашения, - ред.), так мы и снимем санкции. Давайте, по крайней мере, добьемся прекращения огня и отвода тяжелого вооружения, и тогда в качестве награды за это мы отменим санкции и поможем в восстановлении Донбасса", - сказал он.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель повторила в который уже раз, что без соблюдения Минска санкции из России в ЕС не снимут. Ровно год назад она заявляла, что не видит оснований для отмены санкций, так как Москва не выполнила обязательства в рамках минского процесса, а в прошлом декабре подтвердила эту позицию.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке России часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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