Минск: Во время школьного перемирия обстрелов было рекордно мало

В Минске договорились о проведении 13 сентября скайп-встречи подгруппы по безопасности

Трехсторонняя контактная группа на сегодняшнем заседании в Минске отметила, что в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года в Донбассе зафиксировано самое низкое количество обстрелов начиная с 2015 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

"Трехсторонняя контактная группа отметила, что в период с 28 августа по 3 сентября 2017 года зафиксировано самое низкое количество обстрелов начиная с 2015 года", - написала она.

Также Олифер сообщила, что в порядке контроля за соблюдением устойчивого режима прекращения огня в Минске договорились о проведении 13 сентября скайп-встречи подгруппы по безопасности.

Кроме того, на встрече трехсторонней группы было отмечено, что украинская сторона, начиная с 2015 года, последовательно отстаивает введение миротворческой миссии на всю территорию ОРДЛО, включая украинско-российскую границу.

"Остается актуальным вопрос формирования повестки дня работы политической подгруппы, где Украина предлагает обсудить отмену указа президента РФ о признании документов, выданных квазивластями ОРДЛО; отказ от установления т.н "границы"; восстановление контроля Украиной за украинско-российской границей и создание рабочей подгруппы по границе", - сообщила Олифер.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе минского процесса Ирина Геращенко сообщила, что на заседании гуманитарной подгруппы в Минске Украина в присутствии ОБСЕ потребовала освободить 87 украинцев, чье местонахождение установлено.

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