В ОБСЕ заявили, что в Минске обсуждался особый статус ОРДЛО

Пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер в своем сообщении о сегодняшнем заседании не упомянула об обсуждении этого вопроса

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что сегодня в Минске на заседании политической подгруппы трехсторонней контактной группы обсуждалось обеспечение особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Об этом Сайдик заявил журналистам, сообщает БЕЛТА.

"Дискуссии политической подгруппы были направлены на обсуждение вопросов обеспечения особого статуса отдельных районов Луганской и Донецкой областей согласно минским договоренностям, добавил Мартин Сайдик", - сказано в сообщении белорусского агентства.

Также представитель ОБСЕ сообщил, что очередное заседание контактной группы по Украине состоится в Минске 20 сентября.

"После летнего перерыва и начала нового учебного года, я чувствую, трехсторонняя контактная группа решилась дать новый импульс нашей работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень", - заявил Сайдик.

По его словам, на нынешнем заседании рабочая группа по экономическим вопросам обсудила возможное улучшение механизма платежей за поставки воды в ОРЛО. Также шла речь о необходимости защиты ряда объектов жизненно важной инфраструктуры в зоне конфликта.

В гуманитарной сфере продолжилось обсуждение темы обмена заложников.

"С наступлением холодов еще более актуален вопрос ремонта подхода к мосту в Станице Луганской. Стороны должны без предусловия наконец-то прийти к общему решению в интересах гражданского населения", - подчеркнул Сайдик.

При этом, пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер в своем сообщении о сегодняшнем заседании не упомянула об обсуждении особого статуса ОРДЛО.

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