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Украина поставила в известность ООН о позиции по миротворцам

06.09.2017 22:40
Дипломаты представительства Украины в ООН направили заявление с позицией МИД Украины генсекретарю ООН и главе Совбеза
Украина поставила в известность ООН о позиции по миротворцам
Фото: EPA

Украинские дипломаты поставили в известность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и главу Совета безопасности ООН о позиции Украины относительно миротворческой миссии в ОРДЛО. Об этом сообщает представительство Украины в ООН в Twitter.

Дипломаты направили заявление МИД Украины, которое выступило против российского видения варианта размещения миротворцев в Донбассе.

МИД заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу о размещении миротворцев ООН в Донбассе, но не на условиях Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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