Украина поставила в известность ООН о позиции по миротворцам

Дипломаты представительства Украины в ООН направили заявление с позицией МИД Украины генсекретарю ООН и главе Совбеза

Украинские дипломаты поставили в известность Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и главу Совета безопасности ООН о позиции Украины относительно миротворческой миссии в ОРДЛО. Об этом сообщает представительство Украины в ООН в Twitter.



Дипломаты направили заявление МИД Украины, которое выступило против российского видения варианта размещения миротворцев в Донбассе.

МИД заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу о размещении миротворцев ООН в Донбассе, но не на условиях Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.