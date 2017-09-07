В августе линию разграничения в Донбассе пересекли 1,2 млн людей

Больше людей ехали с неподконтрольной Украине территории - 605 тысяч человек

В августе линию столкновения в Донбассе в обеих направлениях пересекли почти 1,2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.



Через контрольные пункты в Донецкой области проехали 922 тысячи человек, а в Луганской - 265 тысяч.



В общем количество людей, которые прошли КПВВ, увеличилось на 4,3% по сравнению с июлем.



С контролированной территории на неподконтрольную выехали 583 тысячи человек, а в обратном направлении - 605 тысяч.

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