В августе линию разграничения в Донбассе пересекли 1,2 млн людей
07.09.2017 02:39
Больше людей ехали с неподконтрольной Украине территории - 605 тысяч человек
Фото: ГСЧС
В августе линию столкновения в Донбассе в обеих направлениях пересекли почти 1,2 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
Через контрольные пункты в Донецкой области проехали 922 тысячи человек, а в Луганской - 265 тысяч.
В общем количество людей, которые прошли КПВВ, увеличилось на 4,3% по сравнению с июлем.
С контролированной территории на неподконтрольную выехали 583 тысячи человек, а в обратном направлении - 605 тысяч.
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