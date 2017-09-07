За полгода наблюдателей ОБСЕ 480 раз ограничивали в передвижении
07.09.2017 06:22
13 раз ограничение свободы передвижения сопровождалось насилием - все инциденты были на временно оккупированной территории Донбасса
За первые шесть месяцев 2017 года наблюдатели ОБСЕ 480 раз сталкивались с ограничением свободы передвижения в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
При этом 75% ограничений свободы передвижения СММ произошли на оккупированной территории Донбасса.
13 инцидентов были связаны с насилием и все - на неподконтрольной части Донбасса. В 2016 году в период с июля по декабрь был зафиксирован только один такой инцидент.
22 июля боевики больше двух часов не пропускали наблюдателей в Новоазовск - их остановили на блокпосту и один из боевиков, который назвал себя членом разведки, зачитал "приказ" на отказ в доступе СММ.
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