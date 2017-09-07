За полгода наблюдателей ОБСЕ 480 раз ограничивали в передвижении

13 раз ограничение свободы передвижения сопровождалось насилием - все инциденты были на временно оккупированной территории Донбасса

За первые шесть месяцев 2017 года наблюдатели ОБСЕ 480 раз сталкивались с ограничением свободы передвижения в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.



При этом 75% ограничений свободы передвижения СММ произошли на оккупированной территории Донбасса.



13 инцидентов были связаны с насилием и все - на неподконтрольной части Донбасса. В 2016 году в период с июля по декабрь был зафиксирован только один такой инцидент.

22 июля боевики больше двух часов не пропускали наблюдателей в Новоазовск - их остановили на блокпосту и один из боевиков, который назвал себя членом разведки, зачитал "приказ" на отказ в доступе СММ.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.