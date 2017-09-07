USD:  25.88  26.33   EUR:  30.53  31.32  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

За полгода наблюдателей ОБСЕ 480 раз ограничивали в передвижении

07.09.2017 06:22
13 раз ограничение свободы передвижения сопровождалось насилием - все инциденты были на временно оккупированной территории Донбасса
За полгода наблюдателей ОБСЕ 480 раз ограничивали в передвижении

За первые шесть месяцев 2017 года наблюдатели ОБСЕ 480 раз сталкивались с ограничением свободы передвижения в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ. 

При этом 75% ограничений свободы передвижения СММ произошли на оккупированной территории Донбасса.

13 инцидентов были связаны с насилием и все - на неподконтрольной части Донбасса. В 2016 году в период с июля по декабрь был зафиксирован только один такой инцидент.

22 июля боевики больше двух часов не пропускали наблюдателей в Новоазовск - их остановили на блокпосту и один из боевиков, который назвал себя членом разведки, зачитал "приказ" на отказ в доступе СММ.   

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- кратко о самом главном. Всегда оставайтесь в курсе событий

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 