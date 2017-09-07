США настаивают на миротворцах ООН во всем оккупированном Донбассе
США считают, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса. Об этом заявили в Государственном департаменте, передает AP.
Соединенные Штаты согласны, что миротворцы ООН могут защитить украинцев и помочь восстановить государственный суверенитет.
"Любая такая сила должна иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины", - сказала представитель Госдепартамента Хезер Нойерт.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.
По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.
МИД заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу о размещении миротворцев ООН в Донбассе, но не на условиях Российской Федерации.
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