США настаивают на миротворцах ООН во всем оккупированном Донбассе

Госдепартамент США поддержал позицию Украины и отверг российское предложение поставить миротворцев на линии разграничения

США считают, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса. Об этом заявили в Государственном департаменте, передает AP.



Соединенные Штаты согласны, что миротворцы ООН могут защитить украинцев и помочь восстановить государственный суверенитет.



"Любая такая сила должна иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины", - сказала представитель Госдепартамента Хезер Нойерт.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

МИД заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу о размещении миротворцев ООН в Донбассе, но не на условиях Российской Федерации.

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