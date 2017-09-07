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США настаивают на миротворцах ООН во всем оккупированном Донбассе

07.09.2017 06:45
Госдепартамент США поддержал позицию Украины и отверг российское предложение поставить миротворцев на линии разграничения
США настаивают на миротворцах ООН во всем оккупированном Донбассе

США считают, что миротворцы на востоке Украины должны быть не только на линии столкновения, а на всей территории Донбасса. Об этом заявили в Государственном департаменте, передает AP.

Соединенные Штаты согласны, что миротворцы ООН могут защитить украинцев и помочь восстановить государственный суверенитет.

"Любая такая сила должна иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины", - сказала представитель Госдепартамента Хезер Нойерт.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила председателю Совбеза ООН Текеде Алему и генсеку организации Антониу Гутеррешу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе.

По мнению посла Украины в ООН Владимира Ельченко, в российском проекте резолюции говорится об "абсолютно нереальных вещах", в которых нет "никакого миротворчества". По его словам, РФ предложила разместить миссию только на линии соприкосновения, а также провести переговоры по этому вопросу с представителями террористов.

МИД заявил, что Украина продолжит продвигать инициативу о размещении миротворцев ООН в Донбассе, но не на условиях Российской Федерации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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