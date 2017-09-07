Вступил в силу закон об амнистии участников АТО

В среду, 6 сентября, текст документа был опубликован в Голосе Украины

Сегодня, 7 сентября, вступил в силу закон об амнистии в 2016 году, в частности предусматривающий амнистию участников антитеррористической операции в Донбассе, которые не совершили тяжких преступлений. В среду, 6 сентября, текст законодательного акта был опубликован в Голосе Украины - официальном вестнике Верховной Рады.

Согласно закону, от отбывания наказания в виде тюремного заключения и других не связанных с ним наказаний освобождаются лица, виновные в нетяжких или не особо тяжких умышленных преступлениях, не особо тяжких неосторожных преступлениях, а именно:

- которые на момент преступления были несовершеннолетними;

- беременные в данный момент женщины;

- родители несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, в том числе совершеннолетних (если они не лишены родительских прав);

- инвалиды I-III групп, лица, больные активной формой туберкулеза, онкологическими заболеваниями (III, IV стадии), СПИДом (III, IV клинические стадии) и другими тяжелыми болезнями, препятствующими отбыванию наказания;

- достигшие пенсионного возраста;

- ветераны войны;

- ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС и пострадавшие от этой катастрофы;

- лица, хотя бы один из родителей которых достиг 70-летнего возраста или признан инвалидом I группы (при условии, что у этих родителей нет других трудоспособных детей.

Также закон распространяется на участников АТО, обладателей статуса участника боевых действий, которые отбывают наказание в виде тюремного заключения, признаны виновными в преступлениях, которые не являются особо тяжкими против жизни и здоровья человека.

22 декабря 2016-го Рада приняла закон об амнистии в 2016 году, одобрив предложения президента к документу, которые предусматривали амнистию участников АТО.

2 сентября 2017 года закон был подписан президентом Петром Порошенко.

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