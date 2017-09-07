Порошенко: РФ может создать группировки для вторжения в Украину

Президент, комментируя ход учений Запад-2017 в Беларуси, сказал, что основная угроза со стороны России - военная

Под видом учений Запад-2017 в Беларуси Россия может создать новые ударные группировки для вторжения в Украину. Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем выступлении в парламенте, передает корреспондент LIGA.net.

"Основная угроза со стороны России - военная. Нет пока никаких признаков, чтобы Москва была готова отступить с Донбасса или уйти из Крыма. А доказательств ее подготовки войны континентального масштаба все больше. Например, российско-белорусские учения Запад-2017. Хотя логичнее было бы назвать их "Анти-Запад", - сказал он.

Порошенко отметил, что именно поэтому был усилен контроль на всем участке государственной границы.

"Под видом стратегических командно-штабных учений не исключается создание новых ударных группировок российских войск для вторжения на территорию Украины. Семь тысяч платформ с солдатами и техникой приближаются к нашей границе. И, к сожалению, нет никаких гарантий, что по завершении маневров все это вернется из Беларуси домой в Россию", - добавил президент.

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Запад-2017 - совместные стратегические учения армий РФ и Беларуси, пройдут с 14 по 20 сентября. Военные РФ начали прибывать в Беларусь в конце июля. Официально заявлено участие до 13 тысяч военных, неофициальные данные говорят о значительно более крупной группировке войск - до 100 тысяч человек. Учения пройдут в два этапа - на территории РФ и на семи полигонах в Беларуси.

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Кремль может оставить военных в Беларуси, считают в Генштабе ВСУ. НАТО подозревает, что Москва может использовать учения в качестве "троянского коня".

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