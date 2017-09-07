"Мы воюем устаревшим оружием": Порошенко - о планах модернизации

Чтобы противостоять угрозам и эффективно сдерживать их в будущем, армию нужно оснастить современным оружием, заявил президент, перечислив направления

Украинская армия вынуждена противостоять лучше оснащенной гибридной армии России "оружием 20 века", поэтому в стране сейчас начинается процесс разработки и производства современных видов оружия. Об этом в рамках ежегодного послания о внутреннем и внешнем положении Украины заявил в парламенте президент Петр Порошенко.

"Перед нами стоят важные задачи по разработке и налаживанию производства нового ракетного вооружения, комплексов крылатых ракет, современных высокоточных образцов артиллерийских систем, высокоточных боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов ударного типа, средств космической разведки", - перечислил он.

Порошенко отметил, что за последние три года Укроборонпром передал войскам более 16 тысяч единиц вооружения и военной техники.

"На первых порах мы ремонтировали то, что уже побывало в употреблении, было повреждено, спускали с конвейеров физически хотя новые, но технически устаревшие виды, принятые на вооружение еще в советские времена", - сказал Порошенко.

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Он подчеркнул, что сейчас начинается программа вооруженно-технической модернизации армии.

"Мы должны выводить украинское вооружение на уровень 21-го века, потому что сейчас мы воюем оружием 20-го века", - сказал он, добавив, что Россия при этом в модернизации военной техники и оружия "значительно опережает" Украину.

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