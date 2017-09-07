Цена за невыполнение Россией Минска должна расти - Порошенко

Главной причиной отсутствия прогресса в разрешении ситуации в Донбассе президент назвал полное отсутствие политической воли Кремля

Западные партнеры Украины должны пропорционально повышать цену за невыполнение Россией минских договоренностей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая с посланием в Верховной Раде, передает корреспондент LIGA.net.

По словам президента, в последнее время от разных политических сил, в том числе и из стен парламента, звучит резкая критика в адрес минских договоренностей. "Да, они не идеальны. Они принимались в очень сложных для Украины военно-политических условиях. Они не принесли устойчивого мира. Но остается безусловным факт, что именно благодаря минским договоренностям нам удалось существенно снизить уровень боевых действий и человеческих потерь на Донбассе", - сказал он.

Порошенко добавил, что с момента последнего прекращения огня, с 25 августа Украина не понесла боевых потер в Донбассе.

"Благодаря минским договоренностям нам удалось создать крепкую международную коалицию в поддержку Украины, сохранить действенный механизм международных санкций против российского агрессора. Наконец Россию начали называть агрессором. Вспомните, в 2014 году все пытались избежать, называя это конфликтом на востоке Украины", - добавил он.

Главной причиной отсутствия прогресса в разрешении ситуации в Донбассе Порошенко назвал полное отсутствие политической воли Кремля.

"Неэффективность минских договоренностей - это отсутствие воли Кремля их выполнять. Как бы кто-то не хотел переложить это на других", - сказал он. "Но, несмотря на это мы всем миром должны продолжить давление на агрессора и пропорционально повышать цену за невыполнение взятых обязательств", - подытожил президент.

Согласно договоренностям трехсторонней контактной группы в Минске и нормандской четверки, с полуночи 25 августа в Донбассе должно было начаться перемирие.

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