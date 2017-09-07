МИД требует от России прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ

Особое беспокойство в МИД вызывают сообщения о враждебном отношении пророссийских боевиков к наблюдателям СММ, которое иногда сопровождалось насилием

Министерство иностранных дел потребовало от России прекратить запугивание наблюдателей СММ ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В очередной раз требуем от РФ прекратить запугивание наблюдателей СММ, отказаться от практики "закрытых зон" для наблюдения ОБСЕ и гарантировать безопасный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО, в том числе и ко временно неконтролируемому Украиной участку российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованному 6 сентября тематическому докладу СММ, за январь-июнь 2017 года на территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольных боевикам, зафиксировано подавляющее большинство грубых нарушений свободы передвижения наблюдателей.

В докладе отмечается, что гибель одного из членов патруля СММ 23 апреля около Пришиба (подконтрольный боевикам) стала "самым серьезным последствием всех угроз и рисков, с которыми сталкиваются наблюдатели Миссии в такой опасной среде".

"Системные ограничения относительно передвижения со стороны российских гибридных сил применяются при попытках СММ попасть на неконтролируемые участки украинско-российской границы. За отчетный период СММ информировала о 40 таких случаев", - сообщает МИД.

В министерстве напоминают, что такие действия РФ являются грубым нарушением ст.4 Минского протокола об обеспечении постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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