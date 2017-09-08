ГПУ подтвердила получение запроса от Грузии на арест Саакавшили

В соответствии с украинскими законами, запрос на экстрадицию будет рассматриваться Министерством юстиции

Генеральная прокуратура Украины подтверждает факт получения запроса Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии на выдачу Михаила Саакашвили. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине по розыску, заключению под стражу и экстрадиции Саакашвили. При этом Петхов заявил, что запрос грузинской стороны был адресован Минюсту и Генпрокуратуре Украины. Он также сообщил, что Минюст направляет полученный запрос в ГПУ для проведения экстрадиционной проверки", - написала она.



Сарган также подтвердила, что ГПУ в копии получила на этой неделе запрос о выдаче Саакашвили.



Пресс-секретарь уточнила, за уголовные дела, в связи с которыми просят ареста и выдачи Саакашвили, рассматриваются Тбилисским горсудом и потому, в соответствии с украинскими законами, запрос будет рассматриваться Минюстом.



Летом 2014 года Грузия объявила Саакашвили в розыск. Он проходит как обвиняемый по делам о растрате госсредств и превышении служебных полномочий. 2 августа 2014-го Саакашвили был заочно арестован судом Тбилиси.



Саакашвили получил гражданство Украины 30 мая 2015 года. В тот же день Порошенко назначил его главой Одесской ОГА. Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с этой должности из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", а также пообещал "начать новый этап борьбы".



О лишении Саакашвили украинского гражданства стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он якобы не указал заочный арест в Грузии. Президент Петр Порошенко заявил, что "поступил по закону".



Позже был опубликован документ Генпрокуратуры, согласно которому на момент получения Саакашвили гражданства Киев знал, что экс-президент Грузии является объектом уголовного преследования со стороны Тбилиси.



В августе Саакашвили заявил, что ему предложили гражданство несколько стран, и заверил, что путешествует с украинским паспортом.



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