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ГПУ подтвердила получение запроса от Грузии на арест Саакавшили

08.09.2017 02:37
В соответствии с украинскими законами, запрос на экстрадицию будет рассматриваться Министерством юстиции
ГПУ подтвердила получение запроса от Грузии на арест Саакавшили
Михаил Саакашвилли

Генеральная прокуратура Украины подтверждает факт получения запроса Главной прокуратуры Министерства юстиции Грузии на выдачу Михаила Саакашвили. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

"5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине по розыску, заключению под стражу и экстрадиции Саакашвили. При этом Петхов заявил, что запрос грузинской стороны был адресован Минюсту и Генпрокуратуре Украины. Он также сообщил, что Минюст направляет полученный запрос в ГПУ для проведения экстрадиционной проверки", - написала она.

Сарган также подтвердила, что ГПУ в копии получила на этой неделе запрос о выдаче Саакашвили.

Пресс-секретарь уточнила, за уголовные дела, в связи с которыми просят ареста и выдачи Саакашвили, рассматриваются Тбилисским горсудом и потому, в соответствии с украинскими законами, запрос будет рассматриваться Минюстом.

Летом 2014 года Грузия объявила Саакашвили в розыск. Он проходит как обвиняемый по делам о растрате госсредств и превышении служебных полномочий. 2 августа 2014-го Саакашвили был заочно арестован судом Тбилиси. 

Саакашвили получил гражданство Украины 30 мая 2015 года. В тот же день Порошенко назначил его главой Одесской ОГА. Но 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил об уходе с этой должности из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции", а также пообещал "начать новый этап борьбы".

О лишении Саакашвили украинского гражданства стало известно 26 июля. Причиной прекращения гражданство называется то, что в документах он якобы не указал заочный арест в Грузии. Президент Петр Порошенко заявил, что "поступил по закону".

Позже был опубликован документ Генпрокуратуры, согласно которому на момент получения Саакашвили гражданства Киев знал, что экс-президент Грузии является объектом уголовного преследования со стороны Тбилиси.

В августе Саакашвили заявил, что ему предложили гражданство несколько стран, и заверил, что путешествует с украинским паспортом.

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