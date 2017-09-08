Кучма сказал, когда проект о реинтеграции Донбасса попадет в Раду

Сегодня-завтра будет внесен законопроект о реинтерации Донбасса на рассмотрение парламент, сказал представитель Украины в ТКГ в Минске Леонид Кучма

Законопроект о реинтерации Донбасса в ближайшее время президент Петр Порошенко внесет на рассмотрение Верховной Рады. Об этом заявил сегодня в Днепре представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма.

По его словам, законопроект необходим, в нем есть обязательства со стороны Украины на уровне трехсторонней контактной группы. Подробности он называть не стал.

"18 октября мы должны дать ответ на этот вопрос. Я знаю, что этот документ подготовлен полностью. Я убежден, что сегодня-завтра президент страны внесет этот документ на рассмотрение парламент", - сказал Кучма.

5 сентября народный депутат Ирина Луценко заявила, что законопроект о реинтеграции Донбасса подготовлен полностью, за исключением пункта о миротворческой миссии.

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