МВД Беларуси "продолжает искать" задержанного ФСБ украинца Гриба

Белорусская милиция украинца не задерживала, заявили в МВД страны

Сотрудники МВД Беларуси не задерживали гражданина Украины Павла Гриба, сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе министерства, добавив, что "продолжаются его поиски".

В ведомстве напомнили, что с заявлением о пропаже сына к ним обратился 24 августа отец Павла Игорь Гриб. Сейчас, согласно сообщению, по данному факту проводится проверка.

"Установлено, что в период пребывания на территории Республики Беларусь гражданин Гриб П. И. сотрудниками органов внутренних дел не задерживался, с заявлениями или по иным обстоятельствам в милицию не обращался. В настоящее время его местонахождение не установлено. Сотрудниками ОВД Республики Беларусь проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и принимаются меры к установлению пропавшего гражданина Украины Гриба П. И.", - добавили в МВД Беларуси.

Также сообщается, что по окончании проверки материалы будут направлены в подразделение Следственного комитета РБ для принятия решения об открытии уголовного дела "по факту безвестного исчезновения гражданина Украины".

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28 августа 2017 года военный капеллан Игорь Гриб заявил, что его 19-летний сын Павел поехал к девушке в Беларусь 24 августа и пропал. Гомельские силовики заявили отцу, что его сына "разыскивают за террористическую деятельность" (инициатор - ФСБ), однако не подтвердили задержание. По словам девушки, к которой Павел поехал в Гомель, ее заставили заманить украинца в Беларусь российские спецслужбы.

Позднее, 7 сентября, МИД подтвердил, что Гриб находится в СИЗО российского Краснодара, его обвиняют в терроризме. В АТО сын бывшего пограничника участия не принимал, так как имеет инвалидность. Отец украинца обратился в Следственный комитет РФ с заявлением о возвращении сына домой.

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