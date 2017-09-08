МИД Франции: Инициатива РФ по миротворцам требует изучения

Ранее Германия высказалась против обсуждения вопроса миротворцев с боевиками ЛДНР, а в Польше заявили, что миротворцы должны размещаться на границе

Российский проект резолюции ООН о введении миротворцев в Донбасс нуждается в "основательном изучении", заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на брифинге в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает УНИАН.

"Мы ознакомились с большим интересом с инициативой РФ по ооновскому контингенту, обеспечение безопасности ОБСЕ, которые там работают. Мы сейчас рассмотрим эту инициативу с большим вниманием. Подобные решения требуют основательного изучения с нашей стороны и с украинской стороны. Дополнительных комментариев по этому поводу не будет", - сказал Ле Дриан, отвечая на вопрос, должны миротворцы ООН находиться на линии разграничения или на всей территории Донбасса, и могут ли россияне принимать участие в миссии.

5 сентября 2017 года постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия направила в Организацию проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения в Донбассе. Президент РФ Владимир Путин отметил, что наличие миротворцев ООН в Донбассе "пошло бы на пользу разрешению конфликта", однако затем уточнил, что в его понимании речь идет о "людях, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ", и которые "должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях".

Украина выступила против участия РФ в миротворческой миссии ООН в Донбассе в том случае, если решение о проведении такой операции все же будет принято.

Сегодня представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что предложение РФ о введении миротворцев ООН на линию разграничения в Донбассе абсолютно не устраивает Украину.

Германия высказалась против обсуждения вопроса миротворцев с боевиками ЛДНР, а Польша считает, что миротворцы должны размещаться на украинско-российской границе, а не на линии соприкосновения, как предлагает РФ.

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