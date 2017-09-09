Украина не отдаст боевикам тех, кто совершил тяжкие преступления

Украина не готова отдавать в обмен на украинских заложников тех, кто обвиняется в совершении тяжких преступлений

Украина не готова обменивать боевиков, совершивших тяжкие преступления, на украинских заложников. Об этом сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире 5 канала.



По ее словам, сейчас продолжаются дискуссии по некоторым категориям лиц в списке на обмен. Но Украина не готова брать на себя ответственность и обменивать тех, кто совершил особо тяжкие преступления.

Ранее советник главы СБУ Юрий Тандит сообщал, что 309 человек, которых разыскивают террористы ДНР и ЛНР, могут обменять на 87 человек, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донбасса.



Террористам готовы отдать тех, кто не совершал тяжких преступлений и кто непосредственно имеет отношение к антитеррористической операции.

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