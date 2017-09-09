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Украина не отдаст боевикам тех, кто совершил тяжкие преступления

09.09.2017 09:27
Украина не готова отдавать в обмен на украинских заложников тех, кто обвиняется в совершении тяжких преступлений
Украина не отдаст боевикам тех, кто совершил тяжкие преступления
Валерия Лутковская

Украина не готова обменивать боевиков, совершивших тяжкие преступления, на украинских заложников. Об этом сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская в эфире 5 канала.

По ее словам, сейчас продолжаются дискуссии по некоторым категориям лиц в списке на обмен. Но Украина не готова брать на себя ответственность и обменивать тех, кто совершил особо тяжкие преступления. 

Ранее советник главы СБУ Юрий Тандит сообщал, что 309 человек, которых разыскивают террористы ДНР и ЛНР, могут обменять на 87 человек, которых удерживают на временно оккупированных территориях Донбасса. 

Террористам готовы отдать тех, кто не совершал тяжких преступлений и кто непосредственно имеет отношение к антитеррористической операции. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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