В Донбассе 6 тысяч кадровых российских военных - Селезнев

По состоянию на июль Генштаб сообщал о 2900 кадровых военных армии РФ в Донбассе

На оккупированных боевиками территориях Донбасса находится около 6 000 российских военнослужащих и около 40 000 "российско-террористических боевиков". Об этом заявил в интервью Радио Свобода спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"До 6000 российских военнослужащих находятся на временно оккупированной территории Донбасса и до 40000 российско-террористических боевиков, а также местных маргиналов, которые выполняют задачи в составе первого и второго армейских корпусов, которые функционально подчиняются Вооруженным силам Российской Федерации. Фактически они выполняют роль оккупационных войск на территории Украины", - сказал Селезнев.

По его словам, российские кадровые военные продолжают прибывать на оккупированные территории Донбасса.

Напомним, по данным, обнародованным Генштабом ВСУ в августе, по состоянию на июль 2017 года на временно оккупированной части Донбасса находятся 36,3 тысяч российских боевиков, среди которых 2900 - кадровые военные армии России.

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