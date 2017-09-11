Как оккупированный Луганск расплачивается за воду: данные ОБСЕ

По информации наблюдателей, передача денежных средств с неподконтрольной территории на свободную состоялась на мосту в Счастье Луганской области

В Счастье наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передачу денежных средств из ведомства оккупированного Луганска за воду. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии.

"Находясь по обе стороны моста к югу от Счастья, 20 км к северу от Луганска, наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные", - отмечается в сообщении.

По словам украинского офицера при СЦКК, передача этих денежных средств осуществлялась в связи с задолженностью по водоснабжению.

В пресс-службе ОБСЕ не уточнили, о какой именно сумме задолженности идет речь.

23 апреля сообщалось, что Луганское энергетическое объединение, которое входит в холдинг Энергетический стандарт Константина Григоришина, заявило о прекращении поставок электроэнергии в ОРЛО с 25 апреля. Тука заявил, что Луганское энергетическое объединение имеет долг перед ГП Энергорынок в сумме 5,2 млрд грн. Сумма задолженности разделена условно между подконтрольной Украине территорией и неподконтрольной примерно пополам. Также, по словам Туки, в последнее время предприятия на подконтрольной территории рассчитываются на 100%. При этом оплаты со стороны временно оккупированной части области нет.

Представитель РФ в минской контактной группе Борис Грызлов заявил, что Россия будет поставлять электроэнергию на оккупированные территории Луганской области.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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