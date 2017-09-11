Аваков: Участники прорыва Саакашвили проходят по тяжелой статье
Все, кто принимал участие в незаконном переходе польско-украинской границы вместе с экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, будут преследоваться по закону - включая народных депутатов. Об этом у себя в Facebook заявил глава МВД Арсен Аваков.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу).
"Начато расследование и формальная процедура сбора фактов и доказательств. Это "тяжелая" статья. Уверен, прокуратура нас поддержит, как и суды. Каждый персонаж из тех, кто принимал участие в прорыве границе и нападении на пограничников и полицейских будет "офизичен", установлен и подвергнется наказанию со стороны закона", - заявил он.
В связи с этим Аваков призвал Саакашвили и других незаконно перешедших границу незамедлительно выбрать из двух вариантов: прибыть в пункт пропуска Шегени и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение Миграционной службы. Также он заявил, что всем участникам прорыва, в том числе народным депутатам, следует явиться в полицию для дачи показаний.
По словам министра, у которого давний конфликт с Саакашвили, ему "не важен фактор статуса апатрида - с этим пусть разбирается суд".
Глава МВД заявил, что запретил силовикам применять оружие и другое силовое воздействие на акции протеста, а правоохранители "блокировали и задержали несколько десятков человек спортивного телосложения, приехавших на границу устроить махач".
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10 сентября 2017 года около 20:00 опальный для нынешнего Киева экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники незаконно пересекли польско-украинскую границу в пункте пропуска Шегини. При этом пострадали 11 полицейских и пятеро пограничников, которым приказали не применять оружие и силовые меры влияния.
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что организаторы прорыва и те, кто этому содействовал, будут привлечены к уголовной ответственности.
Сейчас Саакашвили находится во Львове.
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