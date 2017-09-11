Чийгозу оккупанты Крыма дали 8 лет тюрьмы

Приговор заместителю главы крымскотатарского Меджлиса по фейковому делу выносили в самом маленьком зале здания "суда", рассчитанном на 10 человек

На судилище по сфабрикованному делу заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу российские оккупанты в Крыму дали восемь лет колонии строгого режима. Об этом у себя в Facebook сообщил крымский юрист Эмиль Курбединов.

"8 лет лишения свободы - приговор Ахтему Чийгозу", - лаконично написал он.

К "Верховному суду Крыма" с утра стянули полицию, запретили проезд машин по улице Павленко, оградили площадь перед зданием "суда" и выставили рамки металлоискателей. Приговор выносили в самом маленьком зале здания на 10 человек.

"Российская Фемида собирается вынести неправосудный приговор Ахтему Чийгозу", - написал с утра его адвокат Николай Полозов.

В августе Чийгоз выступил с последним словом и заявил, что в Крыму судят не предавших Украину преступников, похищавших и убивавших людей, а граждан, отстаивающих законы страны, международные нормы и правила.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяют в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. Судилище началось 28 декабря 2015 года в Симферополе.

19 июня 2017 года оккупанты привезли Чийгоза из СИЗО в Бахчисарай, чтобы он мог попрощаться со смертельно больной матерью. До этого Алие Чийгоз предлагали самой ехать в Симферополь, чтобы увидеть сына. В ночь на 2 июля она умерла.

По делу Чийгоза состоялось 151 судебное заседание. 7 августа "прокурор" запросил для политзаключенного 8 лет тюрьмы.

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