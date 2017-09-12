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Эстония поддержала введение миротворцев в Донбасс

12.09.2017 20:49
Эстония поддерживает инициативу по введению миротворцев ООН в Донецкую и Луганскую области, в том числе на неподконтрольные Украине территории
Эстония поддержала введение миротворцев в Донбасс
Фото: president.gov.ua

Эстония поддерживает инициативу по введению миротворцев ООН на всю территорию Донецкой и Луганской областей для обеспечения имплементации минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер во время встречи в Киеве с президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи стороны скоординировали подходы по реализации инициативы по миротворцам на востоке Украины. Эстония поддерживает позицию украинской стороны, утверждая необходимость присутствия миротворцев, в том числе, на неподконтрольной Украине территории.

Порошенко поблагодарил министра Эстонии за гуманитарную, дипломатическую и техническую помощь, а также помощь в лечении украинских военных.

11 сентября глава страны агрессора Владимир Путин заявил, что уже не против введения миротворцев не только на территории линий разграничения в оккупированных частях Донбасса. Свое мнение он изменил после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее Россия заявляла, что "не является стороной конфликта", а ввести миротворцев следует только на линии разграничения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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